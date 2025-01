Malies, Mastella: così rinasce dal degrado un'incompiuta "Ereditata in condizioni disastrose, ora pronta a rinascere"

"L'opera ex Malies, che abbiamo ereditato chiusa, mai collaudata, incompiuta ed era finita nel degrado, ora rinascerà grazie ad un finanziamento di circa 15 milioni di euro. Nascerà un Urban Center, grazie a cui questo spazio urbano ora sarà completamente riqualificato e ritroverà uno spazio centrale nel tessuto urbano" così il sindaco Clemente Mastella dopo la riunione in programma sul tema questa mattina a Palazzo Mosti.

"In particolare, in un'area che era stata sepolta dall'incuria e che abbiamo trovato in condizioni disastrose, avremo un centro con diverse funzioni. Nascerà un mercato di prodotti a chilometro zero dedicato alle eccellenze dell'eno-gastronomia del territorio: sarà la Filiera delle Eccellenze del Territorio, con prodotti di qualità e percorsi di sviluppo imprenditoriale eco-sostenibile. Nascerà uno spazio di incubazione di imprese (a cui verrà dedicata una porzione specifica dell’immobile) ed un luogo di partecipazione ed incontro attraverso la messa a disposizione e la fruizione di spazi “aperti” per attività socio-culturali, che stimolino la conoscenza e il dialogo. Ancora, per il complesso delle “Ex Orsoline” il progetto prevede la realizzazione agli ultimi due piani di alloggi per edilizia residenziale sociale, con programmi che offrono alloggi e servizi di qualità a canoni accessibili anche a chi si trova in una situazione di fragilità economica. In pratica, avremo nuove disponibilità di case per i cittadini di Benevento, soprattutto per quelli meno abbienti. Grazie alla collaborazione e al protocollo d'intesa stipulata con Confindustria e Università degli Studi del Sannio ci sarà spazio per una fruttuosa collaborazione inter-istituzionale. La costruzione di una Città del futuro e la possibilità di rigenerare spazi pubblici deve spingere la comunità cittadina a tollerare e accettare una quota di disagi alla circolazione inevitabili. Mai più vi sarà a disposizione una tale quantità di risorse per investimenti pubblici" ha concluso il sindaco Mastella.