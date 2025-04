Raccolta asparagi nelle aree interessate dagli incendi, scattano i controlli Controlli ai raccoglitori. Un chilo è la quantità massima prelevabile per persona e giorno

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento ha disposto una serie di controlli relativi alla raccolta di asparagi nelle aree interessate dagli incendi boschivi della scorsa estate 2024 in attuazione della vigente normativa - art. 77 C.7 Regolamento Regionale 3/17 - che vieta la raccolta degli asparagi per un anno sulle aree percorse dal fuoco. Obiettivo del Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento oltre a quello di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di una raccolta sostenibile che non comprometta la riproduzione della specie e la salute degli ecosistemi del sottobosco e rurali, è anche quello di dissuadere coloro che spinti dalla volontà di raccoglierli potrebbero appiccare incendi finalizzati ad un incremento della crescita di asparagi sul suolo arso. Particolarmente intense le attività di vigilanza dei Nuclei Carabinieri Forestale di Pontelandolfo e di Benevento, impegnati in aree del territorio particolarmente martoriate da incendi perciò note per la cospicua presenza di asparagi selvatici.

Sono state effettuate verifiche a campione su molti raccoglitori al fine di garantire il rispetto dei principi fondamentali della suddetta normativa nonché della L. R. 70/1994 di cui all’art. 5 che segna in Kg 1 il limite alle quantità massime prelevabili per persona e giorno. Le attività di vigilanza hanno portato all’applicazione di diverse sanzioni amministrative. Il monitoraggio dei territori dei Nuclei Carabinieri Forestale proseguirà anche nelle prossime settimane, in concomitanza con il periodo di maggiore raccolta degli asparagi in vista anche delle ormai prossime festività pasquali.