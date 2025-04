Interruzione idrica a Benevento, i lavori proseguiti tutta la notte - FOTO L'acqua dovrebbe tornare gradualmente nella tarda serata. Ecco dove sono le autobotti

La Gesesa comunica che questa notte i lavori sulla condotta regionale sono stati eseguiti senza imprevisti e che in queste ore si sta affrontando l’ultima fase delle lavorazioni previste.

Lavori che da cronoprogramma dovrebbero terminare nel pomeriggio e che dalle 22 si prevede il graduale ritorno dell'acqua entro le 22 di questa sera.

Lavori previsti lungo la tratta dell'alta velocità – capacità ferroviaria Napoli – Bari che si sono resi necessari per adeguare la condotta principale al tracciato ferroviario. Restano attive a Benevento le postazioni con autobotti nelle zone di Piazza Risorgimento; Capodimonte, (piazzale antistante la chiesa di San Giuseppe Moscati); via Benito Rossi ( zona via Avellino); via Gramsci ( zona Pacevecchia).

Altre 2 autobotti itineranti sono di supporto per l’Ospedale San Pio e la Casa Circondariale di Benevento. Per il Comune di Ponte le posizioni sono le seguenti: piazzale antistante Stadio e zona Stazione Ferroviaria.