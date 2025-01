Università del Sannio, venerdì inaugurazione anno accademico: ecco il programma All'Auditorium di Sant’Agostino di Benevento con il climatologo Antonello Pasini

L'Università degli Studi del Sannio inaugurerà il nuovo anno accademico 2024/2025, ventisettesimo dalla fondazione, venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 11, presso l’Auditorium di Sant'Agostino. La cerimonia, momento fondamentale di riflessione e condivisione, si pone l’obiettivo di sottolineare il ruolo dell’Ateneo al fianco della comunità accademica e del territorio nel raccogliere e affrontare le sfide del presente e del futuro.

Protagonista della cerimonia sarà il climatologo Antonello Pasini, noto ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e figura di rilievo nelle scienze ambientali. Pasini terrà una lectio inauguralis dedicata agli effetti dei cambiamenti climatici in Italia e nel mondo, approfondendo il loro impatto diretto e indiretto sul nostro Paese e suggerendo strategie per affrontare queste sfide urgenti.

Ad arricchire la riflessione sul tema, tre studenti dei corsi di dottorato dell’Ateneo presenteranno i loro lavori di ricerca. Ilva Licaj interverrà sul cambiamento climatico e le strategie per la sostenibilità nel sistema agroalimentare. Pasquale Marro affronterà il tema dello sviluppo sostenibile e la funzione sociale del contratto. Chiara Martone parlerà del ruolo dell’energy sharing per il contrasto al cambiamento climatico.

La cerimonia inizierà con i saluti del sindaco di Benevento, Clemente Mario Mastella, seguiti dagli interventi di Anna Polyatykin, rappresentante della componente studentesca, Markus Filibus, studente internazionale, e Maria Labruna, rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Il rettore Gerardo Canfora terrà la relazione inaugurale, seguita dalla lectio inauguralis del prof. Pasini. Concluderanno le presentazioni dei dottorandi.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali YouTube e Facebook dell’Università del Sannio. Per garantire la massima accessibilità, sarà disponibile un servizio di traduzione nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), dedicato alle persone non udenti.