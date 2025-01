"Eccellenze del territorio nelle professioni e arti" , ecco i premiati dai Lions I nomi dei premiati sanniti, irpini e casertani

Lo scorso 18 gennaio presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio di Benevento si è svolto il Service del Distretto Lions 108Ya “Eccellenze del territorio nelle professioni e nelle arti”, evento organizzato dai club della quinta circoscrizione Lions, con il patrocinio della Provincia di Benevento, evento che si è confermato come momento di incontro tra la cittadinanza e le eccellenze del territorio che si sono particolarmente distinti per la loro professionalità.

A fare gli onori di casa sono stati i due club sanniti, il Club Lions Benevento Arco Traiano e il Club Lions Benevento Host. Tra i premiati, oltre le eccellenze sannite, anche personalità irpine e casertane che hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale ed economica del proprio territorio spaziando dalla cultura all’imprenditoria, dall’arte allo sport, nomi illustri che con autorevolezza e operosità si sono distinti in diversi settori.

L’impegno dei Lions è quello di divulgare maggiormente queste eccellenze per conoscerle e farle conoscere, per comprendere le motivazioni che sono alla base dei risultati ottenuti, affinché siano da esempio alle nuove generazioni. Per l’edizione di quest’anno, inoltre, è stato previsto anche il Premio speciale Lions, un riconoscimento ai soci che hanno una militanza lunga, significativa, che si sono particolarmente distinti per la generosità con cui hanno messo a servizio le loro professionalità in tutti i campi, dando prova di una dedizione attiva.

Questi i Lions Club che hanno aderito al premio:

Lions Club Avellino Host, presidente Ernesto Del Giudice: premiato Giovanni De Feo;

Lions Club Benevento Host. presidente Stefania Pavone: premiato Onofrio Catalano;

Lions Club Avellino Principato Ultra, presidente Saverio Crisci: premiato Luca Abete;

Lions Club Ariano Irpino, presidente Lucia Camerlengo: premiato Antonio Di Rubbo;

Lions Club Benevento Arco Traiano, presidente Maria Teresa Spina: premiata Rossana Pasquino;

Lions Club Sessa Aurunca Litorale Domizio, presidente Giovanna De Leo: premiato Michele Schiavone;

Lions Club Sinuessa Ager Falernus, presidente Domenico Ruosi con Pierluigi Benvenuti: premiato Sergio Nazzaro;

Lions Club Piedimonte Matese, presidente Antonella Croci: premiato Fernando De Felice;

Premio Speciale, premia Aurelio Bellucci: premiato Angelo Falde.