Alloggi ex Iacp, Barone (lega): aumenti spropositati a tanti, Acer blocchi tutto Il responsabile regionale Enti Locali della Lega: "E' una bomba sociale che rischia di deflagrare"

"Grazie al presidente De Luca e ai suoi alleati numerosi assegnatari degli alloggi ex Iacp oggi Acer di Benevento e del resto della Regione hanno ricevuto bollettini di pagamento per la locazione mensile aumentati anche del 900%.

E' una bomba sociale che rischia di deflagrare". A dirlo è Luigi Barone, responsabile regionale Enti Locali della Lega Salvini Premier. "Siamo stati contattati da numerosi assegnatari, in alcuni casi si è passati da 43,16 euro a 471,92 euro, per altri locatari l'importo da 30 euro è arrivato a 250 euro. Famiglie che per trent'anni hanno pagato 20 euro oggi si vedono recapitare bollettini con un importo dieci volte superiore perché il governatore De Luca e il centrosinistra hanno approvato ad ottobre 2019 un nuovo e pessimo regolamento per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", afferma Barone che aggiunge: "Non è possibile prendersela sempre con i più deboli, con famiglie che magari hanno già tante difficoltà e che ora devono affrontare anche quest'altra problematica. Acer deve subito sospendere gli aumenti perchè sono davvero spropositati e incomprensibili", attacca Barone che annuncia "un'interrogazione della Lega in Consiglio Regionale. Ho già parlato con il capogruppo Severino Nappi che depositerà un atto di sindacato ispettivo per chiedere alla Regione e all'Acer le motivazioni di questi aumenti fuori controllo e l'immediata sospensione degli stessi. Saremo al fianco degli assegnatari perché non è possibile fare cassa a spese dei cittadini beneventani e campani", conclude Barone.