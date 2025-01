Settimana della Memoria, lunedì al via le cerimonie a Montesarchio e Benevento Il 27 Prefetto e istituzioni al 'Fermi' per “Comprendere è impossibile, conoscere è necessario"

In occasione della Settimana della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella darà avvio agli eventi commemorativi con un momento di riflessione e di confronto presso un comune della Provincia, per valorizzare, anche nelle aree interne del territorio, quei momenti identitari in cui la comunità si riconosce nei valori della Costituzione Repubblicana.

Pertanto, parteciperà insieme alle istituzioni locali e ai vertici delle Forze di polizia Lunedì 27 gennaio alle ore 10,30 presso l’auditorium dell’Istituto di istruzione superiore “Enrico Fermi” di Montesarchio alla manifestazione “Comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.

Gli eventi proseguiranno il giorno 30 gennaio alle ore 9,30 presso l’aula magna dell’Università Giustino Fortunato (Via Delcogliano – Benevento), con la proiezione del nuovo docufilm “Liliana” (2025), organizzata dalla Prefettura di Benevento in collaborazione con il Laboratorio interdisciplinare sulla Shoah promosso dallo stesso Ateneo.