DonatoriNati ospita a Benevento l'auto dei poliziotti che proteggevano Falcone Martedì giornata intensa e iniziativa per raccogliere donazioni di sangue

Avvicinare i giovani ai temi della legalità e della solidarietà: sensibilizzarli sull'importanza, prima ancora che la necessità, di valori fondamentali della società come il rispetto delle regole e la cultura della donazione del sangue. DonatoriNati e QS15 di concerto con il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella ed il patrocinio del Comune guidato dal Sindaco Clemente Mastella hanno organizzato per martedì 28 gennaio un'iniziativa che ha coinvolto cittadini e istituzioni a tutto campo. Chi dona il sangue, dona la vita: dalle 8 alle 12, in Corso Garibaldi 1 a Benevento sarà possibile donare il sangue: a bordo di un’autoemoteca dell'ospedale San Pio concessa in uso alla Frates personale medico autorizzato accoglierà i volontari che doneranno il sangue. Il sangue raccolto sarà poi trasferito presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale San Pio guidata dal direttore Generale Maria Morgante, a testimonianza della prossimità delle istituzioni verso le proprie comunità.

“È importante dare ai giovani motivazioni profonde per consolidare la cultura della donazione del sangue, nel solco di quanto già coltivato dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco” afferma Tommaso Delli Paoli, Presidente DonatoriNati Campania.

Un percorso pensato per coinvolgere tutti i cittadini: alle ore 9.30 lo svelamento della Teca della Quarto Savona 15, l’auto di scorta dei poliziotti che proteggevano il giudice Falcone, morti con lui nella strage di Capaci.

Alle ore 10.00, il Teatro Comunale Vittorio Emanuele ospiterà un incontro con gli studenti delle scuole superiori. Relatori Tina Montinaro, presidente dell’Associazione QS15 e moglie di Antonio Montinaro, capo -scorta scomparso a Capaci, il Procuratore della Repubblica di Benevento Gianfranco Scarfò, il presidente nazionale DonatoriNati Claudio Saltari che ha fortemente voluto un protocollo d’intesa con la QS15, affinché memoria e solidarietà fossero valori fondamentali da trasmettere alle future generazioni. La Quarto Savona 15 resterà lungo Corso Garibaldi fino alle 17 del 28 gennaio, per far sì che tutti i cittadini possano omaggiare la Teca.

“L’esempio influenza più di ogni parola vale più di mille parole, meglio di una critica o un rimprovero, meglio parlare con la nostra vita e i nostri comportamenti che con le parole. I nostri giovani hanno bisogno di vedere con i loro occhi cosa è bene fare e come bisogna comportarsi rimproverarli e ripetere cosa è bene e cosa è sbagliato non sempre ottiene i risultati sperati. L’obiettivo della Quarto Savona Quindici è quello di trasmettere ai ragazzi e ragazze il senso del dovere che ha caratterizzato la vita e il sacrificio di uomini dello Stato come mio marito Antonio Montinaro morto per i profondi valori di legalità” afferma Tina Montinaro Presidente QS15.

Legalità e Donazione del Sangue- sottolinea Claudio Saltari Presidente Nazionale DonatoriNati - sono due facce della stessa medaglia. Condurre una vita all'insegna di gesti di generosità come la donazione del sangue, basti pensare che con una sacca di sangue si salvano tre vite, significa essere pronti ad affrontare il mondo nella consapevolezza che nulla avremo da rimproverarci, perché sempre pronti a fare la cosa giusta, a credere nella cosa giusta, anche a morire, per la cosa giusta.

E’ un onore e un'opportunità per ribadire, ancora una volta, l'importanza dello scegliere le istituzioni, la legalità, la vita".