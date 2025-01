Corpo vigili urbani di Benevento a lezione per l’utilizzo dei defibrillatori La formazione tenuta dalla Misericordia di Benevento

Si è concluso il secondo corso di formazione per l'abilitazione all'utilizzo dei defibrillatori presso il Comando del Corpo dei Vigili Urbani di Benevento. Lo scorso giovedì 23 gennaio si è svolta la formazione per l'abilitazione all'utilizzo dei defibrillatori per 11 componenti il Corpo dei Vigili Urbani di Benevento. La prima sessione formativa ha avuto luogo nel mese di novembre, con la formazione di altri 9 componenti il comando cittadino.

"Dopo aver formato il personale della Questura di Benevento e del Distaccamento di Telese Terme lo scorso anno - dice il Presidente della Misericordia di Benevento Angelo Iacoviello - abbiamo avuto il piacere di dedicarci con le nostre competenze anche presso il locale Comando dei Vigili Urbani grazie alla particolare sensibilità del Comandante Giuseppe Vecchio che ha voluto iniziare il percorso formativo per poi dotare i mezzi di un defibrillatore a bordo.

La sessione formativa è stata tenuta da Francesco De Stasio, referente per la formazione per il Coordinamento Zonale delle Misericordie e della Misericordia di Benevento, spiegando in maniera semplice e fattiva le manovre salvavita e le tecniche per l'utilizzo del Defibrillatore con slide e video che hanno arricchito la professionalità e favorito l'apprendimento da parte dei Discenti. Sono seguite le prove pratiche sui manichini da parte di ogni Corsista. La formazione si è conclusa con l'insegnamento delle manovre per la disostruzione delle vie aere e

antisoffocamento da applicare sia sugli adulti che su bambini e neonati. Il Comandante Vecchio ha già comunicato la volontà di estendere ad altri Componenti il Comando locale la formazione BLSD al fine di formare tutto il personale e arricchire in questo modo la professionalità degli operatori che sono in strada e che possono, in caso di necessità, prestare il primo soccorso indispensabile per fornire un supporto vitale in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso sanitario. Dal 1986 la Misericordia di Benevento è presente sul territorio svolge attività di trasporto infermi, assistenze a gare e manifestazioni, attività di protezione civile e corsi di primo soccorso sanitario.