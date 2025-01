Gesesa: giovedì 30 gennaio sto all'erogazione idrica zona via San Pasquale Per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete

GESESA comunica che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete in via S. Pasquale del comune di Benevento, Giovedì 30 gennaio sarà sospeso il servizio idrico dalle ore 14.00 alle ore 15.30 nelle seguenti zone: via San Pasquale, via Tiengo, via Cupa Santa Lucia, via Giovanni Giordano, Parte di via dei Longobardi, Parte di via Ponticelli, via Cimitero. Gesesa ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17.