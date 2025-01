La Municipale traccia il bilancio: potenziamenti videosorveglianza e controlli Il comando di Benevento esempio di efficienza con i costi tra i più bassi d'Italia: solo 34 euro

Dalle azioni messe in campo ai diversi ambiti di operatività, dal personale ai costi con lo sguardo ai nuovi obiettivi. La Polizia Municipale di Benevento presenta il report delle attività del 2024 e annuncia le nuove sfide per l'anno in corso. L'appuntamento questa mattina nella sede del comando cittadino.

Ad illustrare i risultati operativi il comandate Giuseppe Vecchio con gli ufficiali Cristina Parente, Julio Soreca e Raffaele Iannone.

Un impegno volto a garantire una città più sicura e vivibile.

Per il personale da registrare, grazie alle procedure concorsuali, l’innesto di 2 Ufficiali e 6 Agenti con un incremento del 20% dell’organico del Corpo.

Una spinta necessaria per il Comando che nel 2024 ha gestito 37.926 atti con 2104 attività di pronto intervento sul territorio. Ma anche 16936 sanzioni elevate dai servizi di polizia stradale, 174 rimozioni e 29 sequestri amministrativi.

Dati importanti anche per i controlli ambientali, quelli di pubblica sicurezza e per gli esercizi commerciali.

E per il 2025 si proverà a concentrarsi su alcuni obiettivi specifici come il contrasto ai reati sugli animali, ai reati ambientale o alla mala movida grazie anche all'implementazione del sistema di videosorveglianza che sarà rafforzata per arrivare ad 87 telecamere.

Infine una particolarità. Benevento è tra le italiane in cui il costo della polizia municipale è tra i più bassi con soli 34 euro per abitante. “Nonostante scontiamo problematiche come un'alta età media e un territorio molto vasto siamo un modello di efficienza”.

All'incontro anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha ribadito l'importanza del lavoro in campo e ha rilanciato quali priorità la tutela dei monumenti, in particolare dell'Arco di Traiano e la volontà di mettere in campo il limite di 30 chilometri orari per alcune zone cittadine.