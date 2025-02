Manca elettricità: Asl via XXIV Maggio chiusa giovedì Gli utenti già prenotati saranno contattati per un nuovo appuntamento.

Giovedì 6 febbraio la sede ASL ubicata in via XXIV Maggio, resterà chiusa al pubblico a causa dell’interruzione dell’energia elettrica per lavori di manutenzione alla rete da parte del gestore. Gli utenti già prenotati saranno contattati per un nuovo appuntamento.