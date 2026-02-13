Referendum giustizia, Parente (Acli): "Votare no per difendere Costituzione" Il focus ospitato nella sala convegni della parrocchia San Gennaro

Oggi a Benevento una delegazione delle Acli ha partecipato al focus, ospitato nella sala convegni della parrocchia San Gennaro, dedicato all’approfondimento delle ragioni del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Un momento di confronto importante, in linea con l’invito del Cardinale Zuppi e delle Acli a recarsi alle urne e a vivere con responsabilità il proprio ruolo di cittadini. "L’adesione al Comitato per il No delle Acli rappresenta una scelta di campo a tutela del ruolo della nostra Carta costituzionale, che garantisce l’autonomia e l’indipendenza della magistratura" dichiara il consigliere nazionale aclista Filiberto Parente.

