Lotta al bullismo: High School Game a Benevento Un format innovativo che coinvolge da oltre dieci anni migliaia di studenti

Le sfide aiutano a crescere meglio. Lo sottolineano gli organizzatori di High School Game concorso nazionale e gratuito ideato e promosso da Planet Multimedia, pronto a tornare con il contest dedicato alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo.

Un format innovativo che coinvolge da oltre dieci anni migliaia di studenti di istituti scolastici superiori da Nord a Sud, isole comprese, in un agone che non è soltanto un gioco, ma una preziosa occasione per confrontarsi su temi di grande attualità.

Il risultato, una gara dove la vera vittoria è quella di imparare a vivere.

Anche quest'anno, fanno parte della lunga lista delle scuole partecipanti, numerosi istituti scolastici campani nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Temi caldi su cui prepararsi per le gare che iniziano ufficialmente lunedì 16 febbraio: dal bullismo e cyberbullismo alla sicurezza stradale, dalla violenza sulle donne all'educazione ambientale, dallo sport alla sana alimentazione: tematiche su cui migliaia di ragazzi e ragazze si contendono il primo accesso alla finale che si tiene al termine di ogni anno scolastico attraverso una challenge online sull'App Wicontest (www.wicontest.it). "Tra le tematiche di confronto per il 2026 - rivela il manager Emanuele Gambino, CEO e Founder di Planet Multimediae e ideatore di H.S.G - la tragedia di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera che ha cagionato la morte di oltre quaranta giovani ed il ferimento di più di cento tra ragazze e ragazzi che stavano festeggiando in allegria l'arrivo del nuovo anno nel locale di tendenza Le Costellation coinvolto da un violento incendio. Una vera e propria strage su cui abbiamo ritenuto opportuno dedicare uno spazio di studio e riflessione. Tra gli argomenti su cui i tanti partecipanti dovranno prepararsi in attesa della finale che si terrà a Civitavecchia nelle giornate del 17 e 18 maggio a bordo di una delle navi da crociera della flotta Grimaldi Lines, abbiamo inserito maggiore spazio alla sicurezza, ma anche alla prevenzione".