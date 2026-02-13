Sanità privata, l'appello dell'Ordine degli infermieri di Benevento

Olivieri: superiamo lo stallo contrattuale nella Sanità Privata e valorizziamo nostri professionisti

sanita privata l appello dell ordine degli infermieri di benevento
Benevento.  

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Benevento interviene con forza sulla complessa situazione degli infermieri impegnati nelle strutture della sanità privata accreditata della provincia. L’attenzione dell’Ordine è attualmente rivolta a due nodi cruciali: il rinnovo del CCNL per la sanità privata e la revisione dei requisiti contrattuali necessari per l’accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale (SSR).

L’appello alle Associazioni datoriali ARIS e AIOP

“In qualità di Ente sussidiario dello Stato, auspichiamo una rapida ripresa del confronto tra le associazioni datoriali e le rappresentanze sindacali”, dichiara la Presidente Francesca Olivieri. “Il rinnovo contrattuale, atteso ormai da otto anni, non rappresenta solo una questione economica, ma è un atto di responsabilità necessario per restituire prospettiva a centinaia di professionisti. La sanità privata è una risorsa indispensabile per il Sannio e per l’intera Campania; proprio per questo, esortiamo ARIS e AIOP a compiere un passo deciso verso il rinnovo, rendendo le strutture sanitarie sicure, competitive e realmente attrattive”.

L’invito alla Regione Campania: il CCNL ARIS-AIOP come requisito di accreditamento

Parallelamente al rinnovo, l’OPI Benevento rivolge un invito istituzionale alla Regione Campania affinché valuti l’introduzione dell'applicazione del CCNL Sanità Privata ARIS-AIOP quale requisito essenziale per l'accreditamento delle strutture sanitarie. Sulla scorta delle esperienze positive di regioni come Puglia e Lazio, l’Ordine auspica un percorso di armonizzazione che garantisca pari dignità normativa a tutti i professionisti, appianando le disparità di trattamento che oggi purtroppo vediamo tra pubblico e privato.

Una strategia condivisa contro la fuga degli infermieri e valorizzazione dei territori.

L’obiettivo è valorizzare le competenze e promuovere il benessere lavorativo, scongiurando il ricorso a soluzioni emergenziali. “Contratti equi, superamento di modalità organizzative anacronistiche, reali opportunità di carriera e accesso al diritto allo studio e alla formazione continua: è questa la strada da percorrere per dare valore alle professioni sanitarie del territorio”, prosegue la Presidente.

“Troppi giovani colleghi - spiega Francesca Olivieri, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche -, dopo essersi brillantemente formati nei nostri Atenei, sono costretti a fuggire verso il Nord o all'estero. Dobbiamo lavorare insieme per invertire questa tendenza ed evitare che l'attuale carenza di infermieri diventi un vuoto incolmabile. Il rischio reale è quello di trovarsi a operare con personale in deroga, con tutti i limiti e i pericoli che questo comporta per la sicurezza delle cure. Ribadiamo con fermezza che la qualità dell’assistenza è direttamente proporzionale al benessere lavorativo: un contratto equo è la prima, vera garanzia di salute per tutti i cittadini”.

Ultime Notizie