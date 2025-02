Guard rail divelto a viale Virgilio: la Lega "si intervenga" Valentino Grieco, dirigente cittadino della Lega Salvini Premier: occorre sostituirlo

“Quanti anni dovranno ancora passare per la sostituzione del guard rail abbattuto dello spartitraffico di viale Virgilio, la strada che dalla rotonda dei Pentri conduce alla Stazione di Benevento? Sono ormai anni che il guard rail all’altezza del distributore di carburante Esso è praticamente divelto e dall’Amministrazione comunale di Benevento finora nessun intervento”. A dirlo è Valentino Grieco, dirigente cittadino della Lega Salvini Premier. “Anche su via Campagna il guard rail è da sostituire e nulla è stato fatto”, aggiunge Grieco che prosegue: “E’ una questione di sicurezza ma anche di decoro. Nel tratto di via Virgilio il guard rail divelto è molto pericoloso, un’auto o anche una moto può invadere anche l’altra carreggiata. Poi c’è il tema dell’ingresso alla città, per chi arriva da fuori è proprio un bel biglietto da visita”. Infine, il dirigente della Lega conclude: “Spero che il sindaco Mastella e l’assessore delegato non continuino ad ignorare la questione e intervengano per sostituire i guard rail in particolare dove rappresentano un pericolo”.