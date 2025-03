Taglio del nastro per il gruppo Piccolo a Montesarchio con Al Bano: folla di fan Grande partecipazione a Montesarchio per l'inaugurazione del nuovo supermercato

La voce, la simpatia e l'energia di Al Bano hanno salutato una nuova avventura imprenditoriale nel Sannio. Taglio del nastro, questa mattina a Montesarchio, per il nuovo supermercato a marchio “Piccolo” che andrà ad arricchire centro “LIZ Gallery”.

Cerimonia di inaugurazione con la Fanfara dei Bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta ma la star della mattinata è stato senza dubbio Al Bano Carrisi che tra foto e selfie, canzoni a cappella, brindisi e e taglio della torta ha segnato il via del progetto. “E' un onore essere qui” le parole dell'artista che ha augurato all'attività di “poter crescere raggiungendo i migliori risultati”.

“Siamo davvero contenti della riuscita di questa giornata – ha rimarcato Michele Piccolo -. Oltre cento assunzioni con personale del territorio. La formazione è stata affidata al nostro team ma tutti gli addetti sono del territorio”. “Siamo davvero felici di questa nuova apertura – ha aggiunto Antonio Izzo, Liz Gallery -. Da oggi abbiamo con noi un marchio prestigioso e amatissimo. Questo è un cuore che pulsa, secondo il loro slogan con passione ed amore per questa attività”. Alla cerimonia inaugurale il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e ancora numerosi sindaci e autorità civili, militari e religiose.

E il nuovo supermercato Piccolo rappresenta davvero un investimento economico importante: quattromila metri quadrati di esposizione ed oltre diecimila metri quadrati di parcheggio (coperto e scoperto). E ancora un bar e bistrot per un progetto che si propone di innovare e attrarre eccellenze ed essere punto di riferimento per la comunità della Valle Caudina, e non solo.

Il gruppo Piccolo già molto diffuso nelle province di Napoli, Caserta e Salerno si caratterizza per la cura di ogni dettaglio e la garanzia dell'eccellenza, scegliendo con massima cura i prodotti freschi e freschissimi e fornendo un vasto assortimento, per una spesa sempre all’altezza delle esigenze dei consumatori.

Il fiore all’occhiello dei punti vendita sono i laboratori interni di produzione: la panetteria, la gastronomia, la pasticceria e la gelateria dove ogni giorno sarà possibile trovare pane sempre pane fresco, dolci e piatti della tradizione vesuviana preparati come a casa con i migliori ingredienti.