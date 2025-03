Decreto catastrofi naturali: incontro di apprendimento nel Sannio Se ne discuterà a Montesarchio

Il 13 marzo 2025, dalle 18:00 alle 19:30, presso il SIRIUS di Montesarchio, in Via Giovanni Amendola 7, si terrà un evento informativo di fondamentale importanza per tutte le imprese del territorio organizzato da CODEXA Intermediazione Assicurativa. Il tema è "Decreto Catastrofi Naturali: Impatto e Obblighi per le Imprese", un'occasione imperdibile per comprendere a fondo le nuove normative e le loro implicazioni.

Cosa affronterà l'evento?

L'evento si concentrerà sull'analisi dettagliata del recente decreto, che introduce importanti novità in materia di assicurazione contro i danni causati da eventi catastrofali. Esperti del settore illustreranno:

* Gli obblighi assicurativi: Quali sono le imprese coinvolte e quali rischi devono essere coperti.

* L'impatto economico: Come il decreto influenzerà i costi e la gestione del rischio per le aziende.

* Le soluzioni assicurative: Quali polizze sono disponibili e come scegliere la copertura più adatta alle proprie esigenze.

* Le conseguenze della mancata assicurazione: Cosa rischiano le aziende che non si adeguano alle nuove disposizioni.

Perché partecipare?

In un contesto climatico sempre più incerto, la protezione del patrimonio aziendale diventa una priorità. Questo evento offre l'opportunità di:

* Acquisire informazioni di prima mano da esperti del settore.

* Chiarire dubbi e ottenere risposte personalizzate.

* Valutare le migliori strategie per la gestione del rischio.

* Essere conformi alle nuove normative ed evitare sanzioni.