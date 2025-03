Asia: tema focus rifiuti in linea con mission aziendale L’intelligenza artificiale sarà il tema centrale dell’Hackathon

L’intelligenza artificiale sarà il tema centrale dell’Hackathon promosso da Asia per l’edizione 2025 del ‘Focus Rifiuti', l’appuntamento annuale per incrociare testimonianze, esperienze e buone pratiche sul mondo dei rifiuti. I team in gara dovranno centrare uno degli obiettivi della mission aziendale: lavorare su progetti in cui l’IA rivesta un ruolo cruciale nell’accelerare la transizione verso un’economia circolare e più sostenibile attraverso soluzioni innovative ed efficienti. La squadra che si classificherà prima vincerà l’accesso alla prossima ‘Call For Ideas’ organizzata dall’incubatore Sei Sannio, per essere supportata nella validazione dell’idea e partecipare al Demo Day previsto tra il mese di giugno ed agosto.

“Riteniamo fondamentale – spiega l’amministratore unico, Donato Madaro – coinvolgere le migliori intelligenze presenti sul territorio per dare vita a soluzioni innovative capaci di trasformare i rifiuti in una risorsa, un’opportunità. L’Europa è da tempo perentoria su questo punto: la tutela ambientale va sostenuta in ogni suo aspetto. Per questo è necessario aprirsi ed avvalersi delle nuove tecnologie, ma soprattutto lasciarsi alle spalle la vecchia concezione del ciclo dei rifiuti”.

I temi che l’Asia richiede di sviluppare riguardano la riduzione degli sprechi alimentari, l’ottimizzazione del riciclo con computer vision, la manutenzione predittiva per prodotti a lunga durata, la progettazione di prodotti sostenibili, lo sviluppo di una simulazione AI-driven per ridurre sprechi e migliorare il recupero di risorse, la creazione di uno strumento che controlli in tempo reale le emissioni di anidride carbonica aziendali suggerendo pratiche di economia circolare per ridurle, lo sviluppo di un modello innovativo per riutilizzare materiali di scarto. Durante la fase di progettazione i team potranno avvalersi della competenza di mentor altamente qualificati.