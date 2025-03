Il Cervello e l’Infanzia dell’Anziano: domani il convegno L'appuntamento in programma a Palazzo Paolo V

L’ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) Campania e l’Associazione ADA di Benevento, in collaborazione con il Comune di Benevento e la Società Italiana di Neurologia (SIN), organizzano una tavola rotonda dal titolo: “Il Cervello e l’Infanzia dell’Anziano - Consapevolezza e Prospettive Sociosanitarie: una responsabilità per il futuro”.

L’evento si terrà domani, sabato 15 marzo, con inizio alle ore 10, presso il salone riunioni di Palazzo Paolo V di Benevento. La tavola rotonda, organizzata in occasione della Settimana Mondiale sul Cervello, vedrà la partecipazione di illustri relatori e rappresentanti delle istituzioni locali. Dopo i saluti della Presidente ADA Benevento, Fiorella Severino, e del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ci saranno gli interventi dei relatori: Biagio Ciccone, Neurofisiopatologo, che interverrà su “La demenza: classificazione, diagnosi e terapia”;

Maria Rosaria D’Oria, Biologa nutrizionista, specialista in Scienze dell’Alimentazione, che parlerà di “Il cibo come medicina”; Luigi Balzano, Neurologo e medico dello Sport, con un intervento su “Il movimento come stile di vita e di salute”; Simona Griso, Psicologa e Psicoterapeuta, che discuterà di “La relazione come cura della mente e del corpo”.

“L’evento mira a sensibilizzare la comunità sui temi legati alla salute del cervello e all’importanza di un approccio integrato e multidisciplinare nella cura degli anziani. La tavola rotonda offrirà un’opportunità unica per approfondire le conoscenze sulla demenza, l’alimentazione, l’attività fisica e le relazioni interpersonali come strumenti di prevenzione e cura”, questo il pensiero di Fiorella Severino sul tema in discussione.