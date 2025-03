Benevento: Accrocca presiede la veglia in memoria delle vittime di mafia Lunedì 17 marzo dalle ore 20:30 nella Chiesa di San Domenico a Benevento

“Lunedì prossimo la memoria si farà spiritualità! Il nostro _"Vegliare"_ sarà un fare memoria silenzioso e discreto, lasciando che i nomi e le vite di quanti sono stati uccisi possano farsi presenti al nostro cuore, alla nostra stessa vita.

Sarà un Vegliare insieme per offrire il nostro affetto, la nostra presenza e il nostro impegno ai familiari! *Insieme* , perché quanto è successo ci riguarda tutti”.

Sono le parole di Francesca Mandato, Presidente Diocesana dell’Azione Cattolica nel presentare la veglia organizzata dall’associazione che presiede, in preparazione della gionrnata del 21 Marzo: Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

“Fermiamoci per un momento di preghiera e riflessione, ricordiamo le vittime innocenti delle mafie, rinnoviamo il nostro impegno per la giustizia e la verità. La memoria è un atto di giustizia, un seme di speranza che va custodito e fatto crescere. La memoria è il primo passo verso il cambiamento”. È quanto affermano le ragazze ed i ragazzi dell’equipe responsabile dell’organizzazione.

“La veglia si inserisce nella bellezza di una cornice plurale e collettiva, che sta caratterizzando tutto il percorso di avvicinamento alla giornata del 21 e sarà la stessa pluralità che caratterizzerà il cartellone delle iniziative che si vivranno in città ed in provincia il primo giorno di Primavera. Espressione di quel NOI autentico, che nasce dal basso, che unisce le differenze e crea comunità. La memoria e quell’atto politico che salda la terra al cielo” quanto stigmatizzato da Michele Martino - Referente Provinciale di Libera Benevento.

Infine, l’invito a tutta la cittadinanza dall’Azione Cattolica e da Libera: “Vi aspettiamo lunedì 17 marzo alle ore 20:30, P.zza Guerrazzi - Chiesa di San Domenico a Benevento - per una veglia, un momento di luce e speranza, accompagnati dal nostro arcivescovo Felice Accrocca”.