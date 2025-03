Fiera di San Giuseppe, c'è il dispositivo traffico per la zona interessata Dal 16 al 19 marzo tra via Santa Colomba e svincoli Piano Morra

Con ordinanza dirigenziale è stato disposto il dispositivo traffico in occasione della Fiera di San Giuseppe, in programma dal 16 al 19 marzo.

Il dispositivo prevede, nei giorni di svolgimento della Fiera, le seguenti misure: chiusura al traffico veicolare, con istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta e fermata, del tratto compreso tra Via Santa Colomba (in corrispondenza dell'innesto sulla Rotonda Maria Penna) e gli svincoli per Via Piano Morra - Via dei Mulini lungo il viadotto delle Streghe, dalle ore 8 alle 22;

- Chiusura al traffico veicolare, con istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta e fermata, di Via Rivellini, limitatamente al tratto compreso tra l'incrocio con Via Giuseppe D'Alessandro e l'innesto su Via Santa Colomba, dalle ore 8:00 alle ore 22:00;

- Chiusura al traffico veicolare, con istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta e fermata, della strada di collegamento tra Via Santa Colomba e l'Area Fiera (alle spalle dell'Antistadio "Carmelo Imbriani"), sempre con vigenza dalle ore 8:00 alle ore 22:00;

- Istituzione del divieto di accesso in via Piano Morra, sulla rampa di accesso al viadotto delle Streghe, esclusivamente in direzione Stadio, con vigenza dalle ore 8:00 alle ore 22:00;

- Istituzione area pedonale, con chiusura al traffico veicolare e divieti di transito, sosta e fermata, in tutta l'area antistante l'ingresso alle Tribune dello Stadio "Ciro Vigorito", compresa l'area prospiciente il parcheggio dell'Antistadio "Carmelo Imbriani", con vigenza dalle ore 8:00 alle ore 22.