Il Comitato UNICEF di Benevento riparte con slancio Iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per i bambini del mondo

Dopo l'insediamento della nuova presidente, Maria Buonaguro, il Comitato UNICEF di Benevento ha ripreso con vigore la sua attività sul territorio, riallacciando i contatti con referenti territoriali e scolastici della provincia per presentare i progetti e i programmi UNICEF.

In un momento di particolare difficoltà, segnato dai tagli ai finanziamenti che, come sottolineato dalla Direttrice UNICEF Catherine Russell, mettono a rischio il sostegno a milioni di bambini, adolescenti e minori in estremo bisogno, i volontari beneventani sono scesi in campo con determinazione per raccogliere fondi e sensibilizzare la popolazione.

Grazie alla generosa ospitalità del Direttore del Centro Commerciale Buonvento, Fabio Carrassi, il Comitato UNICEF di Benevento ha allestito una postazione informativa e di raccolta fondi in occasione della Festa della Donna, lo scorso week-end. L'iniziativa ha riscosso un notevole successo, dimostrando la sensibilità della comunità locale verso le tematiche dell'infanzia.

L'impegno del Comitato proseguirà il 22 e 23 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, con una nuova postazione presso il Centro Commerciale Buonvento. Questa sarà un'ulteriore occasione per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche che affliggono i bambini e gli adolescenti, in particolare in questo periodo segnato da conflitti e crisi umanitarie.

"Ringrazio di cuore il dott. Carrassi per la sua disponibilità e sensibilità verso la nostra causa - dichiara la presidente del Comitato UNICEF di Benevento, Maria Buonaguro - La sua ospitalità ci permette di tornare ad essere presenti sul territorio, di incontrare la gente e di far conoscere l'importante lavoro che l'UNICEF svolge in tutto il mondo per proteggere i diritti dei bambini".

Il Comitato UNICEF di Benevento invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative e a sostenere l'UNICEF nella sua missione di garantire un futuro migliore a tutti i bambini.