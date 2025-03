Comunità montana Fortore, incontro con i vertici della Regione Il presidente Spina: conclusa istruttoria relativa al saldo delle spettanze 2024

A margine del Consiglio regionale Uncem Campania (l’Unione Nazionale che raggruppa Comuni Comunità e Enti Montani), il presidente Zaccaria Spina e il sindaco di Buonalbergo Michele Gambarota, presenti in rappresentanza della Comunità Montana del Fortore, approfittando della presenza di dirigenti e funzionari del settore Agricoltura della regione Campania, hanno appurato la completezza e correttezza della documentazione prodotta dall’ente in ordine dalla procedura di stabilizzazione di 40 OTD (Operai a Tempo Determinato) in servizio.

Spina e Gambarota hanno altresì riscontrato l’imminente convocazione del tavolo di partenariato competente in materia, che darà il via libera alla procedura: " in maniera celere, ha affermato il presidente Zaccaria Spina, verranno espletati tutti i passaggi formali previsti per il conseguimento di questo risultato storico. È stata altresì confermata la conclusione positiva dell’istruttoria relativa al saldo delle spettanze 2024, che permetterà alla Comunità Montana di perfezionare il pagamento delle mensilità arretrate a tutti gli operai forestali in organico. Il Consiglio regionale Uncem si è svolto questa mattina presso la sede dell'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, nell' Università degli Studi di Salerno a Fisciano, convocato dal presidente Vincenzo Luciano con la partecipazione in presenza dell'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo, del presidente della Seconda Commissione del Consiglio regionale della Campania (Bilancio, Finanze, Demanio e Patrimonio) Francesco Picarone, e, in collegamento video, il presidente nazionale di Uncem Marco Bussone.



Numerosi i temi trattati: si è parlato in primis dei fondi Fosmit che il governo mette a disposizione delle Regioni per i comuni montani, si è poi fatto il punto sulle modifiche della legge nazionale sulla “Montagna”. Si è discusso inoltre del percorso avviato per la stabilizzazione e nuova occupazionale nel settore forestale (con il supporto del tavolo partenariato forestale regionale) con la Costituzione del gruppo di lavoro tecnico (che lavorerà in sinergie con la struttura) all’interno del quale è stato inserito il Rup per l’Agricoltura della Comunità Montana del Fortore, Pietro Giallonardo. Si è infine disquisito delle proposte di modifica della legge sulle Comunità Montane per l’inclusione di nuovi comuni, e dell’avvio della fase congressuale.

“Nel mio intervento - spiega il presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina (che tra l’altro è anche vice-presidente regionale Uncem) - ho ripreso una considerazione dell’assessore Caputo il quale ha detto che in questo settore è fondamentale essere una squadra: mi sono soffermato su questa frase per sottolineare come sia necessario questo spirito di fattiva collaborazione tra le strutture, in special modo tra tutti gli enti e i soggetti coinvolti, per fronteggiare al meglio i tantissimi vincoli imposti dalla burocrazia, che risultano ancora più onerosi dal momento che sono in gioco le numerose risorse umane presso gli enti delegati, che, tra le altre cose, hanno assoluta necessità di percepire lo stipendio nei tempi giusti per portare avanti le rispettive famiglie”.