Incontro per elevata presenza cinghiali: Agostinelli "emergenza urgente" Un tavolo in Prefettura, a Benevento, per discutere del fenomeno che ha coinvolto il Sannio

"Su invito di S.E. il Prefetto di Benevento, ho partecipato stamattina ad un incontro in Prefettura in merito alle problematiche connesse all'elevata presenza di cinghiali nell’intero territorio della provincia di Benevento".

Così Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo e consigliere provinciale. "All’incontro, presieduto dal Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella hanno partecipato diversi colleghi sindaci, la Regione Campania, l’ATC, la Provincia, l’ASL, i Carabinieri Forestali e l’ANAS. Quella dei cinghiali è ormai un’emergenza che denunciamo da tempo e che sta mettendo a serio rischio il nostro territorio. I dati sul fenomeno sono più che allarmanti: i danni alle coltivazioni, l’impatto sulle terre agricole e le criticità sanitarie legate alla presenza di questi animali sono ormai evidenti. La sicurezza dei nostri cittadini è costantemente minacciata e il fenomeno sta diventando insostenibile.

Il nostro Comune è stato uno dei primi della Campania, se non il primo, ad ottenere autorizzazione per abbattimenti di selezione con cacciatori bioregolatori in zone di ripopolamento e cattura (la riserva). I risultati ci sono ma non bastano. È vero, la sinergia con l’ATC e la competente UOD regionale è stata costante, soprattutto con il dott. Giuseppe Porcaro, che ringrazio, unitamente al Dirigente dott. Maurizio Cinque, soprattutto per aver affrontato energicamente il problema della nostra ZRC (riserva). Confidiamo in un’accelerata a breve. L’emergenza è reale e urgente!".