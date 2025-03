All'Unisannio il presidente Anvur Uricchio C'è l'incontro l’incontro “Verso un Ateneo Migliore: preparazione alla visita ANVUR”

Martedì 18 marzo 2025, a partire dalle ore 11:00, l’Università del Sannio accoglierà l’incontro “Verso un Ateneo Migliore: preparazione alla visita ANVUR”, un’importante occasione di confronto in vista della prossima visita di accreditamento periodico. L’evento si terrà presso la Sala Convegni di Palazzo De Simone, in piazza Arechi II.

L’ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, è l’ente pubblico che si occupa della valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca in Italia. Attraverso il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento), l’Agenzia verifica il rispetto degli standard di qualità per l’accreditamento dei corsi di studio e delle sedi universitarie.

All’incontro interverranno il Presidente dell’ANVUR, Antonio Felice Uricchio, e alcuni membri del Consiglio Direttivo. Dopo i saluti istituzionali del rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora, e dello stesso prof. Uricchio, seguiranno gli interventi di esperti dell’Agenzia che illustreranno il processo di autovalutazione e le procedure di accreditamento AVA3, fornendo spunti di riflessione sugli esiti dei primi

due anni di applicazione del sistema. Massimo Tronci, membro del Consiglio Direttivo ANVUR, offrirà un’analisi dell’autovalutazione e della

preparazione alla visita di accreditamento periodico, con un approfondimento sulle esperienze maturate nei primi due anni di AVA3. Seguiranno gli interventi di Alessio Ancaiani, dirigente responsabile dell’Area valutazione istituzioni formazione superiore dell’ANVUR, e di Morena Sabella, responsabile dell’Unità Operativa AVA, che illustreranno le procedure e le fasi delle visite istituzionali.

Al termine delle relazioni, intorno alle ore 12:45, sarà aperto un momento di discussione e di confronto con il pubblico, moderato dal coordinatore del Presidio Qualità di Ateneo Matteo Mario Savino. Le conclusioni saranno affidate al rettore Canfora.

L’incontro rappresenta un’opportunità fondamentale per approfondire il percorso di autovalutazione e per garantire una preparazione consapevole alla prossima visita di accreditamento, rafforzando il dialogo tra l’Università del Sannio e l’ANVUR.