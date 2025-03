Domani al San Pio il chirurgo Yingxu Li Direttore del Dipartimento di Chirurgia in 3 ospedali dello Yunnan assisterà a due interventi

E’ arrivato lunedi dalla Cina a Napoli e sarà presente in Italia per alcuni mesi il chirurgo Yingxu Li del Qujing Second People's Hospital- 42 anni, Direttore del Dipartimento di Chirurgia in 3 ospedali dello Yunnan, uno dei chirurghi emergenti in Cina.

Domani per un training in chirurgia addominale, sarà presente presso l’azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Aorn San Pio di Benevento per assistere a due interventi di chirurgia robotica del Direttore Uoc Chirurgia Generale E Oncologica Mario Annecchiarico, nello specifico una emicolectomia sinistra e una surrenectomia destra.