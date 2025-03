Giornata Mondiale dell'Acqua: le celebrazioni del Club per l'Unesco di Benevento Sabato dalle 10 all'auditorium Vergineo del Museo del Sannio

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, il Club per l'Unesco di Benevento, con il patrocinio della Provincia di Benevento, organizza un evento di sensibilizzazione e informazione sull'importanza della risorsa idrica. L'iniziativa si terrà sabato 22 marzo 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso l'auditorium "Gianni Vergineo" del Museo del Sannio.

La manifestazione vedrà la partecipazione di due autorevoli esperti: Antonio Leone, già Primo Ricercatore del Consiglio Nazionale delle

Ricerche, che tratterà il tema "Efficienza dell'uso dell'acqua per un'agricoltura sostenibile" e Giancarlo Pepe, Chimico industriale esperto di ambiente ed agroalimentare, che parlerà de "L'acqua, un bene inestimabile".

L'evento è rivolto alla cittadinanza e, in particolare, agli studenti delle scuole superiori del territorio, con l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza della tutela della risorsa idrica e sulla necessità di un uso sostenibile dell'acqua.

«Desidero ringraziare, a nome mio personale e del Consiglio Direttivo, l'Ente Provincia e il suo presidente Nino Lombardi per il patrocinio e l'ospitalità, nonché le scuole del territorio per la partecipazione degli studenti», ha dichiarato Achille Mottola, presidente del Club per l'UNESCO di Benevento. «Trattandosi di un tema che incrocia gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, è di fondamentale importanza la condivisione con il mondo della scuola».