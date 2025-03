Centro Studi e Pform Group insieme per un nuovo polo formazione - VIDEO FOTO “Insieme connettiamo talenti e imprese”, la nuova sfida parte da Benevento

Al via da oggi a Benevento un nuovo polo per la formazione ed il lavoro nato dalla collaborazione tra CentroStudi e Pform Group, due realtà ultraventennali che operano nel settore.

“Insieme connettiamo talenti e imprese” il titolo dell’evento inaugurale del nuovo hub per la formazione professionale, la valorizzazione delle risorse umane e l’orientamento allo studio e al lavoro nato presso la sede di piazza Vittoria Colonna 8, di fronte alla stazione ferroviaria centrale. Evento che ha sancito la nuova partnership e dei servizi offerti e che ha visto la partecipazione di numerosi amministratori di alcuni comuni del Sannio e della politica locale.

Occasione per evidenziare il ruolo strategico della formazione e della gestione e valorizzazione delle risorse umane per il mercato del lavoro.

"La partnership con CentroStudi a Benevento è una conferma del nostro impegno nel creare percorsi formativi di alto livello, capaci di rispondere in modo efficace alle esigenze delle imprese e dei lavoratori" ha rimarcato Alfonso Esposito, CEO di Pform Group che ha la sua sede a Salerno. “Crediamo fortemente nel valore della formazione come leva strategica per lo sviluppo economico e professionale del territorio, e Benevento – ha spiegato Esposito - rappresenta un punto di riferimento fondamentale per questa missione.

Creare un polo che racchiude a 360 gradi il concetto di formazione dai più piccoli ai più grandi sempre seguendo – ha concluso Esposito - la richiesta delle aziende affinchè formiamo professionalità richieste dal mondo del lavoro nel territorio”.

“Pur essendo da 27 anni nel campo della formazione, questa partnership è una novità” ha invece spiegato Carmine Leone, direttore di CentroStudi Benevento. “La nostra realtà si propone come un ponte tra il mondo della formazione e quello del lavoro. Vogliamo offrire opportunità concrete ai giovani e ai professionisti che desiderano aggiornare le proprie competenze, in un contesto economico, come quello della città di Benevento e della sua provincia, in continua evoluzione e con grandi prospettive di crescita, anche grazie alla valorizzazione delle tante eccellenze in ambito artigianale e manifatturiero”.