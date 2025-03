Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in campo a Benevento Un corner - LILT verrà allestito negli spazi del Dipartimento di Ingegneria Unisannio in piazza Roma

Proseguono le attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori a supporto della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2025.

Giunge al traguardo finale l‘edizione 2025 della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, domenica 23 Marzo, chiuderà il sipario sulla manifestazione con un mattinata dedicata alla vendita solidale di olio extravergine d’oliva 100% italiano. Nel frattempo, nel ricco carnet di eventi programmati specificamente per la SNPO (la campagna di sensibilizzazione dedicata alla promozione di un corretto stile di vita ed alla diffusione della cultura della prevenzione), la LILT di Benevento ha intensificato le visite e gli screening oncologici presso gli ambulatori di via Martiri d’Ungheria n.21, grazie alla disponibilità dei propri medici e di tutto lo staff. Oltre a tutto ciò, giovedì scorso, ha organizzato un convegno tematico sull’olio EVO (simbolo della Settimana per la Prevenzione) che si è svolto presso la sala polifunzionale del Comune di San Lorenzo Maggiore.

Alla tavola rotonda, tra gli altri, hanno preso parte anche: il dottore Antonio Febbraro, presidente LILT-Benevento; il dottore Carlo Giuseppe Iannotti, sindaco di San Lorenzo Maggiore ed il dottore Oto Cusano, coordinatore LILT-Campania.

Domani, infine, per l’ultima giornata della SNPO 2025, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento (così come avverrà in concomitanza in tutte le città dove sono presenti le 106 sezioni provinciali dell’associazione) scenderà in piazza con i suoi volontari per la vendita delle bottiglie di olio extra-vergine di oliva italiano di qualità (fornito dal Consorzio UNI.C.O. Unione Cooperative Olivicole che è partner della campagna Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica). Nel capoluogo sannita, un corner - LILT verrà allestito negli spazi del Dipartimento di Ingegneria Unisannio in piazza Roma. Il ricavato sarà destinato a finanziare attività di prevenzione e sensibilizzazione.