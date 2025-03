Comunità montana Fortore e Vallo Diano, via libera alla stabilizzazione operai Spina: stabilizzati dopo tanti anni 40 operatori che furono assunti già durante la mia presidenza

La Comunità Montana del Fortore e quella del Vallo di Diano sono le prime due in Campania ad aver ricevuto l’ok alla stabilizzazione degli Operai forestali a Tempo Determinato. E’ quanto emerso dal Tavolo di Partenariato Forestale della Regione Campania che si è tenuto nel pomeriggio di ieri. I due enti faranno da apripista a tutte le altre istituzioni montane.

Molto soddisfatto il presidente di UNCEM Campania (l'ente che raggruppa anche tutte le 20 Comunità Montane della Regione) Vincenzo Luciano dopo la riunione del Tavolo di Partenariato. "Abbiamo esaminato le varie richieste - precisa Luciano - soprattutto per quel che riguarda il percorso avviato di stabilizzazione e nuova occupazione . Dopo il Vallo di Diano è toccato alla Comunità Montana del Fortore, la seconda che ha risposto all’appello adeguandosi alle modifiche della legge voluta dall’Esecutivo presieduto da Vincenzo De Luca.

Vallo di Diano e Fortore, cui si è aggiunta anche quella del Bussento, stanno facendo ormai da apripista. Con l'assessore regionale Nicola Caputo abbiamo condiviso la soddisfazione per le buone pratiche che daranno il supporto necessario a tutte le altre realtà che stanno per avviare o hanno già avviato il processo di stabilizzazione. Come presidente di Uncem, non posso che essere soddisfatto per la risposta immediata degli enti in ordine a questa legge che sblocca il turnover, fortemente voluta dagli enti delegati e dai lavoratori forestali, unitamente alle rispettive rappresentanze sindacali. Rivolgo un plauso al presidente Zaccaria Spina che come al solito riesce a essere subito sul pezzo e a contribuire in maniera determinante all’azione che dobbiamo svolgere sui territori interni e montani”.

“Ci sarà ora da percorrere l'ultimo tratto di strada per completare l'opera ma il più e' stato fatto - aggiunge il presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina - la mia soddisfazione è ancora più grande perché saranno stabilizzati dopo tanti anni 40 operatori che furono assunti gia' durante la mia presidenza. Il mio ringraziamento per il grosso lavoro svolto va al nostro Rup Pietro Giallonardo con la struttura tecnica e amministrativa dell'ente, al presidente dell'Uncem Campania Vincenzo Luciano, alle organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, al coordinamento politico dell'ente, la Giunta Esecutiva della Comunità Montana, il Consiglio generale con il suo presidente ed i sindaci dei 14 comuni dell'ente. Tutti insieme hanno saputo interagire e produrre risultati all' attivismo del Presidente De Luca, dell'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo e della struttura della Regione Campania. Il nullaosta ricevuto dal tavolo di partenariato ci consentirà di porre fine al precariato e di trasformare i contratti degli operai idraulico forestali a tempo indeterminato. Quaranta famiglie nel Fortore beneficeranno di questo passaggio storico".