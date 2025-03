Affidamento PalaUnisannio, patto tra università e Federcusi Domani la firma del protocollo

L’Università degli Studi del Sannio e il C.U.S. Benevento A.S.D., ente federato alla Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI), firmeranno domani, 25 marzo, alle ore 9.30, una convenzione per l’affidamento della gestione della struttura PalaUNISANNIO, unitamente ai due campi polivalenti all’aperto (padel, basket e pallavolo) situati in Via dei Mulini e al campo di calcetto con annesso spogliatoio ubicato alla Rampa San Barbato. L’accordo prevede anche lo svolgimento e la promozione delle attività sportive universitarie.

La convenzione sarà sottoscritta presso il Rettorato di Palazzo San Domenico dal rettore dell’Università degli Studi del Sannio, Gerardo Canfora, e dal commissario straordinario di C.U.S. Benevento A.S.D. e presidente FederCUSI, Antonio Dima.