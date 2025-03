Vigorito-Mastella: patto per la crescita di Benevento e del Sannio Questa mattina visita del primo cittadino nella nuova sede di Confindustria

“La nuova sede di Confindustria dovrà essere una fucina di idee con chiunque partecipa allo sviluppo del territorio”. Così il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito che oggi ha accolto il sindaco Clemente Mastella nella nuova struttura di piazza Risorgimento.

“Abbiamo trovato nell'amministrazione comunale partecipazione piena e condivisione di idee. La visita del sindaco è la testimonianza che questa struttura, questa imprenditoria, questa classe dirigente avrà come riferimento le istituzioni e per loro ci sarà un rinnovato aiuto nello sviluppo del Sannio che ha una forte identità, da conservare gelosamente ma anche da sviluppare ancor di più”.

E ancora “Era un peccato avere una struttura come questa abbandonata al centro della città – ha commentato Vigorito sul rinnovamento della storica sede ex banca d'Italia – in fondo ha solo cambiato pelle: vorremmo che questa struttura possa essere sempre più partecipata da chi ha un sogno e vuole realizzarlo. E' insomma un polmone non solo finanziario ma di idee e partecipazione per promuovere questa città”.

Patto territoriale della provincia di Benevento: importante strumento di sviluppo

E l'incontro è stata occasione per rinnovare l'impegno in nuovi progetti di crescita intrapresi insieme. E' il caso del patto territoriale della provincia di Benevento di cui oggi si è tenuto il Consiglio di Amministrazione. Il Patto territoriale della Provincia di Benevento, come si ricorderà, è una società consortile costituita nel 1997 ma ripresa solo nel 2021, proprio grazie all'impegno del Presidente Vigorito. Uno strumento di partenariato pubblico privato composto dal Comune di Benevento, dal Comune di Montesarchio, dal Consorzio Asi e da Confindustria.

“Il Patto territoriale della Provincia di Benevento – ha chiarito Vigorito – lo scorso anno per aziende e Comuni ha fruttato finanziamenti per oltre 12 milioni di euro. Era una società in liquidazione, l'abbiamo recuperata perché è uno strumento adatto. Oggi ci sarà una proposta al sindaco perché il Patto possa anche ampliarsi e aggredire nuovi finanziamenti per portare nuove risorse a questo territorio che deve valorizzare la sua identità ma anche aprirsi a nuove opportunità”.

Sannio leader nell'eolico "sostenere la transizione energetica"

E sui recenti dati diffusi dal Regional Yearbook 2024 di Eurostat che vedono Sannio e Irpinia come province leader nella produzione di energia eolica ha chiarito “Ci sono nuovi investimenti nel settore, è il caso della Cina in cui in due anni si è fatto più di quanto si è fatto in Europa. E dunque per noi è necessario che burocrazia e politica convergano in un'unica strada: il supporto alla transizione energetica”.



Mastella "Con Vigorito per la crescita e lo sviluppo del Sannio"

E Mastella rilancia l'accordo con Vigorito: “Continueremo a lavorare insieme per gli interessi della nostra comunità. E' un ringraziamento pubblico per quel che fa, per la sua risposta ai bisogni del nostro territorio, basta guardare al recupero di questa splendida struttura”. E poi ha ricordato i primi incontri con il Presidente Vigorito “Quando ha cominciato ad investire nel Fortore per poi raggiungere l'eccellenza. Ha dimostrato, con l'eolico, di saper aprire nuovi orizzonti, con coraggio e impegno costruendo un indotto importante per il Sannio. Abbiamo dunque il dovere – ha concluso – di mettere in campo fruttuose collaborazioni che portino crescita e sviluppo a questo territorio”.