Unisannio: convenzione con Federcusi per le strutture sportive In vista dell’estate, il campetto di calcetto di rampa San Barbato sarà finalmente aperto

L’Università degli Studi del Sannio affida al C.U.S. Benevento A.S.D., ente federato alla Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI), la gestione della struttura PalaUNISANNIO, unitamente ai due campi polivalenti all’aperto (padel, basket e pallavolo) situati in Via dei Mulini e al campo di calcetto con annesso spogliatoio ubicato alla Rampa San Barbato. La convenzione è stata sottoscritta stamani presso il Rettorato di Palazzo San Domenico dal rettore Gerardo Canfora e dal commissario straordinario di C.U.S. Benevento A.S.D. e presidente FederCUSI, Antonio Dima.

Presente alla firma il direttore generale dell’ateneo sannita Gianluca Basile. "Questo accordo – ha dichiarato Canfora - rappresenta un importante strumento per far crescere la cultura sportiva, sia dal punto di vista ricreativo che agonistico. Il nostro intento è quello di

alimentare i circuiti nazionali e stimolare iniziative che portino alla formazione di squadre Unisannio. Le nostre strutture, già frequentate da diverse scuole della città, saranno rese accessibili tramite abbonamenti differenziati, in risposta alle esigenze del territorio".

Il commissario Antonio Dima ha aggiunto: "L’integrazione di un nuovo C.U.S. nella famiglia di FederCUSI rappresenta un tassello fondamentale per la nostra crescita. Partendo da 49 centri attuali, il nostro obiettivo è arrivare a 70 C.U.S. sul territorio nazionale. Ma l’obiettivo più ambizioso della Federazione è diventare un punto di riferimento non solo per lo sport universitario ma anche scolastico."

In vista dell’inizio dell’estate, il campetto di calcetto di rampa San Barbato sarà finalmente aperto al pubblico, mentre dal 31 marzo sarà operativo il campo di padel situato accanto al PalaUNISANNIO. I nuovi accessi alle strutture UNISANNIO saranno possibili grazie al tesseramento con il C.U.S. Benevento A.S.D., aprendo così nuove opportunità per una più ampia partecipazione della comunità universitaria e territoriale allo sport.