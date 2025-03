Presunti abusi su animali, Mastella: fare piena luce ma preservare dignità umana "Il Comune ha fatto tutto ciò che doveva, no a bullismo social"

In merito alla vicenda di presunti abusi e maltrattamenti su animali che interesserebbe una famiglia residente a Benevento, si evidenzia che l'Amministrazione comunale, per il tramite dei Servizi sociali, ha monitorato e seguito la vicenda fin dalle prime ore successive alla prima segnalazione, di natura verbale, pervenuta agli uffici.

Nel corso del primo sopralluogo, le funzionarie comunali assistite da agenti della Polizia Municipale, non hanno rinvenuto presenza fisica di animali. Ciò non esclude certo che vi fossero stati in precedenza, ma a questo proposito le persone riferivano che avevano subito un aggressione da un gruppo dal volto coperto, che avevano sottratto loro l'animale. Altri sopralluoghi non hanno fatto emergere elementi direttamente e inequivocabilmente collegabili all'ipotesi di abusi su animali, sulla quale prefigurandosi un reato, è in corso un'attività investigativa delle forze dell'ordine, nel mentre i Servizi sociali stanno svolgendo le attività di prassi quando si riscontrano, come in questo caso, vulnerabilità sia di carattere igienico che di carattere sanitario e psichico. "Il Comune ha fatto tutto ciò che doveva fare - commenta il sindaco Clemente Mastella - e continuerà a farlo. Per i fatti di potenziale natura penale, indaga chi di dovere. Ma voglio specificare due cose: è immorale e pericoloso alimentare una campagna d'odio sui social: occorre cautela perché in ballo c'è la dignità e la vita delle persone e in questo caso, per di più con delle precarietà psicologiche. Non dimentichiamo che c'è chi, come racconta la cronaca recente, vittima di ondate di fango si è tolto la vita. Ho grande rispetto e amore per gli animali e il loro mondo, auspico che sulla vicenda nulla sia lasciato al caso e venga fatta piena luce investigativa: ma sono determinato, ugualmente, a rispettare la dignità umana. Diffido chiunque a continuare ad associare il mio nome a questa triste vicenda, come se fossi io ad avere responsabilità, al contrario il Comune ha fatto tutto ciò che doveva e in maniera rapida e puntuale. Se persistono atteggiamenti di bullismo social non esiterei a difendere la mia reputazione e quella della mia Città" conclude il sindaco Mastella.