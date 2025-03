Asi e Geieffe insieme per l'economia circolare: ritiro Raee gratuito per aziende Vessichelli: sinergia tra imprese e territorio per una gestione responsabile delle risorse

Il Consorzio ASI di Benevento rafforza il proprio impegno verso la sostenibilità con un'iniziativa innovativa a beneficio del territorio e delle aziende insediate nell’agglomerato industriale Ponte Valentino/Paduli.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, martedì 25 marzo 2025, presso gli uffici del Consorzio dove è stato siglato il protocollo d’intesa per la gestione dei RAEE tra il Consorzio ASI di Benevento e GEIEFFE srl, azienda specializzata nel trattamento, recupero e riuso dei RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso o a fine vita).

Grazie infatti alla collaborazione con GEIEFFE srl, da oggi prende il via la campagna per il ritiro gratuito dei RAEE, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e favorire l’attuazione di un’economia sempre più circolare. Il corretto conferimento dei RAEE presso il polo tecnologico GEIEFFE consentirà, infatti, un significativo risparmio di energia e materie prime, riducendo al contempo le emissioni di gas serra e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

L'iniziativa nasce dalla volontà condivisa di promuovere pratiche aziendali virtuose e di sensibilizzare le imprese dell’area industriale sull'importanza della corretta gestione e riuso delle componenti costituenti i RAEE. GEIEFFE SRL, con il suo polo tecnologico industriale di ultima generazione, già impegnato nel recupero e trasformazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso o a fine vita, si conferma un punto di riferimento per l’innovazione sostenibile, offrendo soluzioni all’avanguardia nel rispetto della normativa vigente.

“La collaborazione con GEIEFFE rappresenta un modello di sinergia tra imprese e territorio per una gestione responsabile delle risorse - ha dichiarato Domenico Vessichelli, presidente del Consorzio ASI di Benevento -. Questa iniziativa non solo favorisce la transizione ecologica dell’industria locale ma si configura come un’opportunità concreta per ridurre l’impatto ambientale e generare valore economico dal recupero dei materiali”.

“Siamo orgogliosi di poter offrire alle aziende del Consorzio ASI di Benevento una soluzione concreta per la gestione sostenibile dei RAEE, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle risorse - ha affermato Michele Ferringo, CEO e Founder di GEIEFFE SRL –. Questa iniziativa, che ci vede giocare in casa in quanto azienda insediata in questo agglomerato industriale, vuole rappresentare il nostro contributo al territorio attraverso un’azione sinergica attuata con le aziende a noi vicine, così da essere tutti insieme un esempio concreto di economia circolare a beneficio del nostro territorio sannita.”

L’ASI di Benevento invita tutte le imprese a partecipare attivamente a questa iniziativa, sottolineando come la sostenibilità rappresenti non solo un dovere ambientale, ma anche un vantaggio competitivo per il sistema produttivo locale.

Le aziende interessate a partecipare all’iniziativa e a usufruire del servizio di ritiro gratuito dei RAEE possono contattare direttamente il Consorzio ASI di Benevento o GEIEFFE SRL per ricevere maggiori informazioni sulle modalità di adesione e sugli aspetti operativi.