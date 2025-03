Presunti abusi su animali, Mastella: agire nel rispetto della legge "Caso segnalato alle autorità competenti, mantenere rispetto per le persone"

Un invito ad agire nel rispetto della legge e del buonsenso. Questa in breve la richiesta del sindaco di Benevento, Clemente Mastella che, questa mattina è tornato sulla questione dei presunti abusi su animali che si starebbero registrando a Benevento. Un caso per cui alcuni animalisti avrebbero anche annunciato una manifestazione pubblica per sabato 5 aprile in città. Una questione ormai virale sui social ancora tutta da chiarire. Nel video la dichiarazione del primo cittadino.