Fiere agricole e paesaggio rurale nella Benevento del passato, ecco la mostra Curata dall’Archeoclub e dal Comune di Benevento da domenica 30 presso casa Pisani

Domenica mattina 30 marzo 2025, alle 11, sarà inaugurata la mostra su “Fiere e Paesaggio Agrario” curata dall’Archeoclub e dal Comune di Benevento e già parzialmente allestita in uno stand della Fiera di San Giuseppe. Il nuovo allestimento contiene materiali inediti, in particolare il quadro ad olio di Attilio Zanchelli, dal titolo “Mercato dei buoi”, di recente acquisito al proprio patrimonio dall’Archeoclub di Benevento, per il costituendo MIB, Museo Iconografico Benevento. Il quadro di Zanchelli, pittore di origine beneventana, fu realizzato nel 1912 e raffigura un angolo dello slargo fuori Porta Rufina, dove nel passato si svolgevano le fiere agrarie.

Dal medioevo fino agli inizi del Novecento, le fiere beneventane, come racconta la mostra, erano quattro ed erano denominate dell’Annunziata (marzo), di Sant’Onofrio (giugno), di San Bartolomeo (agosto) e di San Francesco (ottobre). Ciò testimonia la vocazione della valle beneventana, come luogo privilegiato di mercati e di fiere, ma anche di territorio a prevalente destinazione agricola.

L’agricoltura entrava quasi in città, con gli orti e i campi di tabacco alla periferia, e anche l’architettura urbana era influenzata dai grossi edifici a destinazione manifatturiera del settore agricolo. Questa esposizione è un primo tentativo di organizzare uno studio organico sulla storia del paesaggio agrario beneventano.

La mostra sarà visitabile fino al 16 aprile, nei giorni di mercoledì e venerdì pomeriggio (17-20) e di domenica mattina (11-13). Altri giorni o orari vanno concordati inviando un whatsapp al n. 388 125 2573.