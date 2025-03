Due medici della Maugeri di Telese tra gli scienziati più influenti del pianeta Sono stati ricevuti dal sindaco di Benevento Clemente Mastella

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha ricevuto, stamane, a Palazzo Mosti il professor Mauro Maniscalco, professore di Malattie respiratorie presso la Federico II e primario dell'Unità operativa di Pneumologia riabilitativa presso l'Irccs Maugeri di Telese Terme e il dottor Pasquale Ambrosino, medico internista e responsabile del Laboratorio Complessità clinica presso l'Irccs Maugeri di Telese Terme. Il professor Maniscalco e il dottor Ambrosino, accompagnati a Palazzo Mosti dal direttore d'Istituto Michele Rossi, hanno ricevuto il plauso e i complimenti del Sindaco di Benevento per essere stati inseriti nella prestigiosa World Top 2% Scientists 2024, la classifica degli scienziati più influenti a livello globale realizzata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier e basata su dati di Scopus.

"Il pregevolissimo riconoscimento ottenuto dal professor Maniscalco e dal dottor Ambrosino è indice evidente dell'elevato standard scientifico e della considerevole caratura clinico-scientifica dell'Istituto Maugeri di Telese Terme, un'autentica eccellenza della sanità. Il risultato ottenuto da questi due scienziati della medicina è un elemento d'orgoglio e di vanto per tutto il territorio beneventano", ha commentato al termine della visita istituzionale il sindaco Mastella.