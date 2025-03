Via Dormiente del Sannio, chiesti interventi urgenti di pulizia e ripristino FOTO - L'arteria che collega via Vitulanese con contrada Olivola dove si svolgerà CampaniAlleva

"La situazione del manto stradale rinvenibile in Via Dormiente del Sannio, arteria che collega la Fondovalle Vitulanese allo svincolo per la Benevento-Campobasso, si presenta in condizioni critiche, con tratti fortemente dissestati e un pericoloso dislivello nei pressi del ponte adiacente all’ex impianto di depurazione. Le copiose tracce di olio e i segni di frenata presenti sul tratto testimoniano il rischio concreto ed oggettivo per la sicurezza stradale". Così in una nota il Comitato Sos Valle Vitulanese a firma di Angelo Piazza che ha chiesto un intervento urgente al Comune di Benevento per il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza della strada che dal bivio pe rl'imbocco dlel aFondovalle Vitulanse conduce alla zona industriale Marsseria Nuova ed Olivola.

"Nonostante la limitazione del traffico ai soli residenti, il transito di veicoli, compresi mezzi pesanti, resta intenso nel corso dell'intera giornata, anche a causa del collegamento fondamentale fornito da tale arteria con la zona industriale di Contrada Olivola.

Inoltre, questo tratto stradale - rimarca Piazza - rappresenta un accesso strategico a CampaniAlleva Expo, la più grande fiera zootecnica del Sud Italia, in programma nei giorni 9-10-11 maggio. Le condizioni precarie della carreggiata potrebbero dunque compromettere il regolare afflusso di visitatori ed espositori, con possibili ripercussioni sull’evento e sulla sicurezza pubblica.

A ciò si aggiunge la presenza di sversamenti illeciti di rifiuti, tra cui materiali pericolosi come vernici e pneumatici, oltre a ingombranti come divani, materassi e grandi elettrodomestici. La situazione, aggravata anche dalla prossimità di un evento così importante, rappresenta una grave minaccia ambientale e sanitaria.

In risposta a questa emergenza, ho inviato una segnalazione ufficiale al Comune di Benevento, al sindaco Clemente Mastella, all’ssessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture, manutenzione territorio e immobili, programmazione e progettazione opere Mario Pasquariello e dell’assessore all’Ambiente, Ciclo dei Rifiuti, raccolta differenziata, Bonifica dei siti e delle discariche abusive, ciclo dei fiumi e delle acque

Alessandro Rosa, per richiedere un intervento urgente volto alla messa in sicurezza della strada e alla bonifica dell’area.

Inoltre, ho avanzato la disponibilità a organizzare, d'accordo con il Comune di Benevento, in coordinamento con associazioni di volontariato sensibili al tema, giornate di raccolta dei rifiuti (non pericolosi), purché l’Ente si faccia carico dello smaltimento del materiale".