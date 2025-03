A Pietrelcina concerto lirico dell'orchestra del Conservatorio Nicola Sala Domani presso il Palavetro nella città natale di san Pio

Domani, venerdì 28 marzo alle 19, presso il Palavetro di Pietrelcina, si terrà un concerto lirico dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio Nicola Sala di Benevento, diretta dal Maestro Maurizio Petrolo. L’evento rientra in un protocollo d’intesa siglato dalla Città di Padre Pio e l’Ateneo sannita e ha come titolo: “La Cavalleria rusticana e grandi amori”. Il programma prevede, oltre ad alcuni brani tratti dall’opera di Mascagni, una selezione di arie liriche tratte da melodrammi di Puccini, Mozart, Verdi e Bizet.

Il Conservatorio “Nicola Sala”, guidato da Caterina Meglio e Giuseppe Ilario, vuole testimoniare con questa iniziativa la propria attenzione nei confronti del territorio sannita ed in particolare verso Pietrelcina, che nell’anno giubilare sarà teatro di molteplici iniziative.

Il concerto inoltre fa da apripista per una serie di importanti appuntamenti che vedono impegnata l’Orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento negli Stati Uniti d’America nell’ambito del Progetto Voice Of Heritage: from Beneventan Manuscripts to modern music through the lens on innovation (VOH), finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma NextgenerationEu.