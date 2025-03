Provincia. Revocate funzioni di vicepresidente e le deleghe Il presidente Lombardi ha fermato il decreto

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha revocato le funzioni di Vicepresidente al Consigliere Alfonso Ciervo e le deleghe per materia ai Consiglieri Provinciali Carmine Agostinelli, Antonio Capuano, Alfonso Ciervo, Nascenzio Iannace, Umberto Panunzio.

Il Decreto, pubblicato all’Albo Pretorio, è stato assunto da Lombardi, come si legge nel documento, «per la finalità di equilibrare l’impegno amministrativo - politico dei vari consiglieri attraverso un governo istituzionale così come concordato in Conferenza dei Capigruppo del 13/03/2025».

Il presidente ha precisato inoltre che la revoca «non implica alcuna valutazione né alcun disconoscimento delle qualità professionali e personali dell’attuale Vicepresidente Ciervo e degli altri Consiglieri delegati per materia, qualità ben note a tutti, ma è unicamente volto a garantire una proficua ed efficiente prosecuzione del mandato amministrativo».

Lombardi ha quindi riconosciuto «l’impegno e la serietà con cui i Consiglieri Provinciali hanno svolto le funzioni di Vicepresidente e le funzioni delegate per materia in questi mesi» che, come si ricorderà, erano affidate come di seguito:

Carmine Agostinelli per AA.GG.- Bilancio – Programmazione – Patrimonio – SNAI – Dimensionamento Scolastico – Rapporti con gli Istituti Scolastici Provinciali;

Antonio Capuano per Rapporto con UPI – Politiche Energetiche – Trasporti – Turismo – Eventi);

Alfonso Ciervo per Promozione Museale - Rapporti con le Società Partecipate - Politiche Agricole e Artigianali – Commercio – Forestazione;

Nascenzio Iannace per Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiti Socio/Assìstenziali;

Umberto Panunzio per Ambiente – Ciclo dei Rifiuti – Protezione Civile – Politiche Giovanili e Coordinamento Provinciale Forum dei Giovani.