ASL Benevento: attivato il servizio Recall per snellire le liste d'attesa Il dg Volpe: per ottimizzare le risorse, evitando sprechi e riducendo i tempi

La Asl Benevento ha attivato il servizio Recall, un sistema automatizzato che consente ai cittadini di confermare o disdire le prenotazioni di visite ambulatoriali ed esami diagnostici. Il servizio è attivo tramite il numero 06 86768706

L’obiettivo è duplice: da un lato, offrire un promemoria ai pazienti; dall’altro, in caso di disdetta, liberare il posto per altri utenti, contribuendo così alla riduzione dei tempi di attesa.

Come funziona il servizio

Il sistema prevede due fasi:

1. Contatto con il cittadino tramite una combinazione di SMS e chiamate per confermare o disdire l’appuntamento. Il cittadino riceverà:

• un SMS di promemoria

• due chiamate automatiche a 5 giorni e a 1 giorno dalla data della prenotazione

2. Gestione delle disponibilità: gli appuntamenti disdetti vengono immediatamente resi disponibili per nuovi utenti, migliorando l’efficienza nell’accesso alle prestazioni.

Fase pilota: focus sulle prestazioni sentinella

Nella prima fase di sperimentazione, il servizio sarà rivolto ai pazienti con prenotazioni di prestazioni sentinella, ovvero quelle indicate dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa come indicatori per monitorare la gestione dei tempi di attesa nel Servizio Sanitario Nazionale.

“I casi di pazienti che non si presentano agli appuntamenti senza aver disdetto la prenotazione sono frequenti – dichiara il Direttore Generale, Gennaro Volpe – Questo sistema ci permette di ottimizzare le risorse, evitando sprechi e riducendo i tempi di attesa per i cittadini”.

Per garantire il corretto funzionamento del servizio, si invitano gli utenti a fornire il numero di cellulare al momento della prenotazione. Questo consentirà una gestione più efficiente delle comunicazioni e contribuirà ad evitare l’addebito del ticket agli assistiti che non abbiano disdetto la prenotazione e non si siano presentati alla visita.