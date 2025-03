Presunti abusi su animali: Mastella annuncia denuncia per aver ricevuto minacce Il sindaco è tornato sulla storia ormai virale sui social

“L'affetto per gli animali non può giustificare la violenza sulle persone”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella torna sulla vicenda dei presunti abusi sugli animali che si sarebbero verificati in città.

Continua, infatti, a fare tanto rumore la vicenda delle presunte violenze ai danni di animali da una persona di Benevento. Un caso che ha scatenato indignazione e persino l'istigazione ad una giustizia sommaria.

Situazione condannate nuovamente dal primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella “Dobbiamo garantire la dignità delle persone e la legalità, nessuno può farsi giustizia da sé. Ho visto scene raccapriccianti. Non è concepibile che ci si introduca in casa delle persone”. E poi annuncia un'azione legale “Farò denuncia per le minacce che ho ricevuto, per tutelare la mia dignità e quella della città messe in discussione per questa vicenda”.