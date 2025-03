Lunedì l'Asia inaugura i nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti Si tratta di 17 nuovi mezzi per un valore di oltre 2,2 milioni

Lunedì 31 marzo, alle ore 11, presso la sede operativa di via Ponticelli dell’Asia si terrà l’inaugurazione di cinque nuovi automezzi: si tratta di porter, veicoli leggeri attrezzati con vasca porta rifiuti per le operazioni di spazzamento.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa e l’amministratore unico dell’Azienda, Donato Madaro.

“Lunedì inaugureremo altri cinque nuovi mezzi – spiega Madaro – che confluiranno nella flotta Asia. Un rinnovo parco che stiamo portando avanti da circa cinque anni e che ci ha consentito di dotare il nostro personale di veicoli sicuri e di essere attenti alla sostenibilità ambientale con macchine che inquinano molto meno rispetto a quelle che componevano il parco fino a qualche anno fa”.

“Inoltre, in queste ore – conclude l’amministratore unico - è in corso una gara per l’acquisto di altri 17 nuovi mezzi per un valore di oltre 2,2 milioni di euro”. Negli ultimi quattro anni sono stati 34 i nuovi automezzi acquistati e messi a servizio da Asia.