Assemblea provinciale del Conapo: "nuove sedi Vigili del Fuoco nel Sannio" Per mettere in campo maggiori garanzie e tutele di risposta alla popolazione in termini di sicurezza

Grande adesione del personale iscritto e non, all’assemblea provinciale del CONAPO, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, con i vertici della segreteria nazionale. All’ incontro oltre alla partecipazione della segreteria regionale e delle varie segreterie provinciali CONAPO della Campania, ha partecipato anche il Comandante del Comando provinciale Ing. Mario Bellizzi.

Il segretario generale Marco Piergallini e il segretario generale aggiunto Riccardo Boriassi hanno sviluppato i temi relativi il nuovo contratto di lavoro 2022/2024 da poco sottoscritto, i risarcimenti per i periodi precedenti all’ armonizzazione, il riordino delle carriere e le cause di

servizio. Argomento di rilevanza provinciale è stato quello relativo alla necessità di istituire un distaccamento permanente nel Comune di Campolattaro, con la partecipazione del Sindaco Ing. Simone Paglia, che ha potuto esporre la necessità di istituire una sede dei Vigili del Fuoco in tale territorio al fine di migliorare la sicurezza e ridurre i tempi di intervento nelle zone limitrofe, anche evidenziato come primo cittadino con una nota indirizzata al Ministro dell’ Interno, ai vertici del Corpo Nazionale VV.F. e alla Prefettura di Benevento.

Proposta condivisa ed appoggiata sia dai vertici della segreteria generale del CONAPO, sia dal Dirigente del Comando Vigili del Fuoco di Benevento. Ultimo argomento e non per ordine di importanza è stato quello della realizzazione delle sedi ex CFS di Montesarchio e San Marco dei Cavoti, assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 2019 e ad oggi in stato di abbandono.

I responsabili sindacali del CONAPO Benevento, Livio Cavuoto e Alfonso Cecere, in attesa di riscontro alle note inviate sugli argomenti sopra citati al Ministro dell’ Interno, ai vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Prefetto di Benevento, al Direttore per le risorse logistiche

e strumentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Direttore Regionale VV.F. Campania e al Comandante VV.F. Benevento, fanno un appello a tutte le forze politiche affinchè possano scendere in campo per appoggiare tali proposte, per generare un elevato valore pubblico, nonché maggiori garanzie e tutele di risposta alla popolazione in termini di sicurezza.