Recyclinmood: termina il tour che ha coinvolto gli studenti Il progetto sulla raccolta differenziata e sul riciclo

Termina il tour del progetto #Recyclinmood promosso da Asia, Comune di Benevento, I.C. Bosco Lucarelli e Associazione “IO X Benevento”. Mercoledì 27 marzo, gli esperti sono stati ospiti del Plesso Scolastico “Paola Collarile” in via piazzale Catullo per trattare i temi della raccolta differenziata – conferimento dell’organico e dell’indifferenziata – e poi delle modalità di riciclo e di economia circolare.

I piccoli alunni della scuola secondaria di primo grado, si sono mostrati preparati grazie anche al meraviglioso lavoro dei docenti e molto attenti nel compilare i questionari somministrati dagli esperti.



E’ stato spiegato a loro anche come realizzare il silent book, ovvero un libro che contenga solo immagini e nessuna parola, per rappresentare la loro idea di differenziare e riciclare i rifiuti.

All’evento di oggi hanno partecipato: Giuseppe Schipani ( Io x Benevento), Alessio Valente ( Docente Unisannio), e Margherita Iacovella Biologa ed esperta dell’APS Io X Benevento.

Gli obiettivi di #Recyclingmood sono stati concentrati nel motivare gli alunni alla raccolta differenziata; Educare per evitare gli sprechi; Insegnare il riutilizzo dei materiali; Introdurre le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento; Conoscere l’utilizzo domestico ed industriale di carta, vetro e plastica; Imparare a progettare e realizzare oggetti e manufatti riciclando carta, vetro e plastica. Una modalità di fare educazione ambientale che il management di ASIA ha fortemente voluto per sensibilizzare ed educare le nuove generazioni e che sta riscuotendo un formidabile impatto sia sui piccoli e sia nelle rispettive famiglie.



Il progetto sulla raccolta differenziata e sul riciclo nasce dall’esigenza di capire che l’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato.

I risultati di #Recyclinmood e la presentazione dei Silet Book saranno illustrati nella Festa del'ambiente che avrà luogo nel mese di maggio presso la villa comunale di Benevento.