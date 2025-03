Mastella: la crisi non è dei ragazzi ma nel mondo adulto Il sindaco di Benevento in una riflessione social: "siamo noi, spesso, a non avere coraggio"

"In questi giorni ho riflettuto su quanti, in situazioni difficili, si voltano di lato, non prendono posizioni e vivono, anche nelle istituzioni, una esistenza banale".

Dopo una settimana turbolenta, segnata dalla storia dei presunti abusi sugli animali, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, affida al suo profilo social la riflessione e prosegue "Così facendo si ottunde la mente e si narcotizza la coscienza. Scriveva nel suo diario, Guido Morselli: “l’Italia è un Paese adorabile che meriterebbe, però, di essere meglio abitato”. Mi conforta “Adolescence”, la nuova serie di Netflix. Guardatela. Viene fuori che la crisi non è dei ragazzi di oggi. E non è vero che non hanno e non cerchino valori. La crisi è del nostro mondo adulto. Siamo noi a non avere coraggio, spesso".