Luca Pasquariello ad Amici, Rubano (FI): "Orgogliosi del suo talento" Il talento di Sant'Agata che sta conquistando il pubblico di Amici

“Il talento, quando incontra la determinazione e il sacrificio, è destinato ad arrivare lontano. E Luca Pasquariello, con la sua voce e la sua passione, lo sta dimostrando a tutta l’ Italia. Sant’Agata de’ Goti può andare fiera di questo ragazzo e io, come rappresentante istituzionale del territorio , non posso che unirmi al grande abbraccio collettivo che in questi giorni si sta stringendo intorno a lui.

Luca è un esempio per tanti giovani del nostro Sannio, che attraverso la musica e l’arte possono trovare una strada per esprimersi e per costruire un futuro. A lui va il mio personale sostegno: continui a credere nei suoi sogni, perché il talento, se coltivato, apre le porte più belle”.

Così il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, commenta la presenza del giovane Luca Pasquariello – in arte Luk3 – tra i protagonisti del programma “Amici di Maria De Filippi”.