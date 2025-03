Pierdavide Carone: il 12 aprile live a San Lorenzo Maggiore Sabato 12 aprile dalle 19.15 presso la millenaria location del Convento 'Maria SS della Strada'

Pierdavide Carone, reduce dalla vittoria del programma Rai 'Ora o mai più' e del premio della Critica al San Marino Song Contest, sarà a San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, sabato 12 aprile dalle 19.15 presso la millenaria location del Convento 'Maria SS della Strada'. Per l'occasione, sarà intervistato dall'autore televisivo Gabriele Di Marzo e canterà alcuni dei brani che lo hanno reso celebre. L'incontro prosegue la rassegna 'Frammenti di Speranza', che sta riscuotendo grande successo di pubblico tanto da prevedere, da parte degli organizzatori, la necessità di spostare l'evento in un luogo con una capienza maggiore. Carone, nato professionalmente tra i banchi della scuola di 'Amici di Maria De Filippi', vanta una partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con il maestro Lucio Dalla con il brano 'Nanì'. Ma, a proposito di Festival, Carone ha partecipato anche come autore unico del brano 'Tutte le volte che'. Canzone che nel 2010 portò alla vittoria il collega Valerio Scanu. Il suo nuovo singolo 'Non ce l'ho con te', inedito uscito dal programma Rai di cui è stato vincitore, sta scalando giorno dopo giorno tutte le classifiche. Nei piani di Carone c'è anche un tour estivo e una data unica all'Auditorum Parco della Musica 'Ennio Morrione' di Roma, che si appresta al sold out.